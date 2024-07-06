rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Администрация Ростова выставила на торги часть доходного дома Ханцеля и Бориса Рыссов

Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

6 июля 2024, 13:49
Фото: pxhere.com
Администрация Ростова выставила на торги часть доходного дома Ханцеля и Бориса Рыссов
Администрация Ростова выставила на торги часть доходного дома Ханцеля и Бориса Рыссов на Станиславского, 128, следует из данных на сайте городской управы.

Уникальное здание возвели на Станиславского во второй половине XIX века. В нем два этажа и подвал. Власти Ростова на торгах продают часть дома — подвал и первый этаж площадью 336,5 квадратных метров. Стартовая стоимость недвижимости составляет 20,9 миллиона рублей.

Сами торги запланированы на 26 июля. Ранее администрация уже пыталась продать таким образом доходный дом братьев Рысс, но желающих его купить не нашлось.

УФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове
Узнать подробнее

Также власти Ростова выставили на торги две своих иномарки: легковой седан Renault Megane II и Ford Mondeo.

Читайте также:
Власти Ростова прокомментировали скандал с расселением дома на Станиславского«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дроновСлишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт
Сегодня, 16:30
Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью
Сегодня, 15:26
Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Сегодня, 14:54
В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове
Сегодня, 14:34
График временного отключения электричества отменили в Ростовской области
Сегодня, 14:09