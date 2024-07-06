Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Уникальное здание возвели на Станиславского во второй половине XIX века. В нем два этажа и подвал. Власти Ростова на торгах продают часть дома — подвал и первый этаж площадью 336,5 квадратных метров. Стартовая стоимость недвижимости составляет 20,9 миллиона рублей.
Сами торги запланированы на 26 июля. Ранее администрация уже пыталась продать таким образом доходный дом братьев Рысс, но желающих его купить не нашлось.
Также власти Ростова выставили на торги две своих иномарки: легковой седан Renault Megane II и Ford Mondeo.