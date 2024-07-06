Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

Уникальное здание возвели на Станиславского во второй половине XIX века. В нем два этажа и подвал. Власти Ростова на торгах продают часть дома — подвал и первый этаж площадью 336,5 квадратных метров. Стартовая стоимость недвижимости составляет 20,9 миллиона рублей.