Власти Ростова уверены, что во всех городских автобусах есть кондиционеры

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Шкабарня заверил, что работа общественного транспорта находится на особом контроле в администрации. В соответствии с муниципальными контрактами кондиционеры установлены во всех городских автобуса. Их работу контролируют специальные мониторинговые группы. Если они находят неисправность, то автобус, по словам чиновников, сразу снимают с маршрута.
«Надо сказать, что в последнее время от пассажиров стало поступать меньше обращений, связанных с неисправностью системы кондиционирования в автобусах», — приводит слова Шкабарни «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова.