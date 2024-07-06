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Власти Ростова уверены, что во всех городских автобусах есть кондиционеры

Власти Ростова уверены, что во всех городских автобусах есть кондиционеры

6 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI
Власти Ростова уверены, что во всех городских автобусах есть кондиционеры
Специальные мониторинговые группы следят за работой кондиционеров в автобусах Ростова, заявил директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Шкабарня заверил, что работа общественного транспорта находится на особом контроле в администрации. В соответствии с муниципальными контрактами кондиционеры установлены во всех городских автобуса. Их работу контролируют специальные мониторинговые группы. Если они находят неисправность, то автобус, по словам чиновников, сразу снимают с маршрута.

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«Надо сказать, что в последнее время от пассажиров стало поступать меньше обращений, связанных с неисправностью системы кондиционирования в автобусах», — приводит слова Шкабарни «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова.

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