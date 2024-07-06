Власти Ростова уверены, что во всех городских автобусах есть кондиционеры

Шкабарня заверил, что работа общественного транспорта находится на особом контроле в администрации. В соответствии с муниципальными контрактами кондиционеры установлены во всех городских автобуса. Их работу контролируют специальные мониторинговые группы. Если они находят неисправность, то автобус, по словам чиновников, сразу снимают с маршрута.