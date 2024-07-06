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Updated Сегодня, 11:57

Фото для иллюстрации

Водитель переехал 12-летнюю девочку в Ростовской области и сбежал

6 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Полицейские разыскивают водителя, сбившего школьницу в Мартыновском районе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла вечером 5 июля в хуторе Лесной Мартыновского района. 12-летняя девочка катила велосипед по обочине на улице Центральной. Неизвестный водитель на машине ВАЗ 2114 наехал на школьницу и скрылся. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

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Правоохранительные органы начали поиски водителя. Расследование инцидента продолжается.

Накануне в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество, и спровоцировал аварию.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Мартыновский район#Происшествия
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