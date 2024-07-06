Водитель переехал 12-летнюю девочку в Ростовской области и сбежал

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Авария произошла вечером 5 июля в хуторе Лесной Мартыновского района. 12-летняя девочка катила велосипед по обочине на улице Центральной. Неизвестный водитель на машине ВАЗ 2114 наехал на школьницу и скрылся. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы начали поиски водителя. Расследование инцидента продолжается.
Накануне в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество, и спровоцировал аварию.