Водитель переехал 12-летнюю девочку в Ростовской области и сбежал

Авария произошла вечером 5 июля в хуторе Лесной Мартыновского района. 12-летняя девочка катила велосипед по обочине на улице Центральной. Неизвестный водитель на машине ВАЗ 2114 наехал на школьницу и скрылся. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.