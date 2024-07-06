Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Житель Шахт отдыхал с двумя друзьями на берегу водоема и выпивал. Пьяные мужчины решили охладиться и поплавать. Во время заплыва одному из них стало плохо, он захлебнулся в воде.
Вытащить 45-летнего мужчину из воды помогли спасатели. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Врачи констатировали смерть.
В региональном управлении МЧС заявили, что с начала купального сезона в Ростовской области произошло 16 происшествий на воде. В них погибли 14 человек. Спасти удалось лишь двоих.