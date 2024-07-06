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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Фото для иллюстрации

Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью

6 июля 2024, 15:26
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Шахтах утонул 45-летний мужчина, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Житель Шахт отдыхал с двумя друзьями на берегу водоема и выпивал. Пьяные мужчины решили охладиться и поплавать. Во время заплыва одному из них стало плохо, он захлебнулся в воде.

Вытащить 45-летнего мужчину из воды помогли спасатели. Они пытались его реанимировать, но было поздно. Врачи констатировали смерть.

В региональном управлении МЧС заявили, что с начала купального сезона в Ростовской области произошло 16 происшествий на воде. В них погибли 14 человек. Спасти удалось лишь двоих.

Тела двух человек обнаружили в Ростовской области
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Всего с начала года на водоемах в Ростовской области утонули 30 человек.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
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