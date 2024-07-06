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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Температура воздуха начнет спадать в Ростовской области лишь через неделю

Жара под +40 градусов продержится в Ростовской области до середины июля

6 июля 2024, 17:59
Фото: 1MI
Температура воздуха начнет спадать в Ростовской области лишь через неделю
Температура воздуха начнет спадать в Ростовской области лишь через неделю, сообщают синоптики.

В Ростовской области продолжают бороться с последствиями 40-градусной жары, установившейся в регионе. Из-за зноя появились проблемы с электроснабжением. На улицах буквально плавится асфальт.

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Синоптики предупреждают, что такая сильная жара продержится в регионе еще неделю. Спадать температура начнет к середине месяца. С 14 июля в Ростовской области средние значения на столбиках термометра достигнут отметки около +30 градусов. Вечером и вовсе будет холодать до +17. Осадков при этом не ожидается. Небо будет ясным, а скорость ветра умеренной.

Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары.

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