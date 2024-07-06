Жара под +40 градусов продержится в Ростовской области до середины июля

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В Ростовской области продолжают бороться с последствиями 40-градусной жары, установившейся в регионе. Из-за зноя появились проблемы с электроснабжением. На улицах буквально плавится асфальт.
Синоптики предупреждают, что такая сильная жара продержится в регионе еще неделю. Спадать температура начнет к середине месяца. С 14 июля в Ростовской области средние значения на столбиках термометра достигнут отметки около +30 градусов. Вечером и вовсе будет холодать до +17. Осадков при этом не ожидается. Небо будет ясным, а скорость ветра умеренной.
Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары.