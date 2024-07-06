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Синоптики рассказали, сколько продлится рекордная жара в Ростове

Жара в Ростове побила 86-летний рекорд

6 июля 2024, 08:50
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, сколько продлится рекордная жара в Ростове

Синоптики рассказали, сколько продлится рекордная жара в Ростове

В пятницу, 5 июля, жара в Ростове побила 86-летний рекорд, сообщает портал «Ростов Метео».

Накануне столбики термометров достигли исторического максимума — +39 градусов Цельсия. Так жарко в Ростове не было 86 лет. В 1938 году синоптики зарегистрировали в городе повышение температуры до +38 градусов.

Интересно, что самое холодное 5 июля в Ростове было в 1912 году. Тогда температура воздуха в городе составила +8 градусов.

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Синоптики предупреждают, что рекордная жара продлится в Ростове еще неделю. В ближайшие дни температура воздуха днем продержится на отметке около +36 градусов. К середине июля жара спадет до +31 — +33 градусов.

Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары.

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