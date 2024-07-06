«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Последние дни ростовчане и жители других муниципалитетов жаловались на перебои со светом. Электричество в домах пропадало от нескольких минут до нескольких часов. Это связано с повышенной нагрузкой на сети в период аномальной жары под +40 градусов.
Утром 6 июля в Ростовской области ввели график временного отключения электричества. Власти объяснили, что оборудование не справляется с повышенной нагрузкой. Веерные отключения света затронули все районы региона.
Спустя несколько часов «Россети Юг» заявили, что график временного отключения света отменен. Энергетики утверждают, что электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Сами жители в соцсетях пишут, что перебои в подаче электричества продолжаются.
В субботу, 6 июля, жара в Ростове подобралась к отметке в +40 градусов. Из-за пекла в городе начал плавиться асфальт. Жители рассказывают, что дорожное покрытие буквально растекается под ногами. Один из водителей оставил машину на парковке на пару часов. Когда он вернулся, то увидел расплавленный под авто асфальт.
В соцсетях ростовчане призывают властей Ростова организовать полив дорожного покрытия, чтобы асфальт перестал плавиться. Люди переживают, что после погодных аномалий на дорогах появиться еще больше ям.
ДТП произошло на проспекте Шолохова в Ростове. В ГИБДД рассказали, что водитель Hyundai Solaris во время движение не смог соблюсти дистанцию и влетел в автомобиль «Омода С5».
Удар машин был настолько сильным, что Hyundai отбросило в сторону. Автомобиль протаранил опору ЛЭП, из-за чего машина загорелась. Водитель получил ожоги, его госпитализировали.