«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт

В субботу, 6 июля, жара в Ростове подобралась к отметке в +40 градусов. Из-за пекла в городе начал плавиться асфальт. Жители рассказывают, что дорожное покрытие буквально растекается под ногами. Один из водителей оставил машину на парковке на пару часов. Когда он вернулся, то увидел расплавленный под авто асфальт.