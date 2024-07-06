Женщина в Ростовской области попала под колеса пассажирского поезда

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Происшествие случилось на станции «Шахтная». Полицейским поступило сообщение, что на перегоне «Каменоломни — Персиановка» под колеса пассажирского поезда попала женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась 45-летняя жительница Новочеркасска. Она смогла выжить и сейчас с травмами находится в больнице.
По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Расследование инцидента продолжается.
На днях мужчина погиб, попав под пассажирский поезд в Ростовской области.