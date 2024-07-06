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Фото для иллюстрации

Женщина в Ростовской области попала под колеса пассажирского поезда

6 июля 2024, 07:47
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
45-летняя женщина госпитализирована после падения под колеса поезда, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Происшествие случилось на станции «Шахтная». Полицейским поступило сообщение, что на перегоне «Каменоломни — Персиановка» под колеса пассажирского поезда попала женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась 45-летняя жительница Новочеркасска. Она смогла выжить и сейчас с травмами находится в больнице.

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По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Расследование инцидента продолжается.

На днях мужчина погиб, попав под пассажирский поезд в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Происшествия
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