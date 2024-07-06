Женщина в Ростовской области попала под колеса пассажирского поезда

Происшествие случилось на станции «Шахтная». Полицейским поступило сообщение, что на перегоне «Каменоломни — Персиановка» под колеса пассажирского поезда попала женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась 45-летняя жительница Новочеркасска. Она смогла выжить и сейчас с травмами находится в больнице.