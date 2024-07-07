Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Вечером 6 июня в Волгодонске произошло лобовое столкновение машин. 28-летняя жительница Ростовской области ехала на Hyundai Accent в районе дома номер 15 по улице Цимлянское шоссе. Она решила пойти на обгон медленно двигавшегося автомобиля и выехала на встречную полосу проезжей части. В это время по ней двигался мини-кроссовер Opel Mokka под управлением 40-летнего водителя. Не рассчитав нужное расстояние для маневра, водитель врезалась в иномарку.