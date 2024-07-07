Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Posted 7 июля, 10:20
Published 7 июля, 10:20
Modified 7 июля, 10:22
Updated 7 июля, 10:22
Вечером 6 июня в Волгодонске произошло лобовое столкновение машин. 28-летняя жительница Ростовской области ехала на Hyundai Accent в районе дома номер 15 по улице Цимлянское шоссе. Она решила пойти на обгон медленно двигавшегося автомобиля и выехала на встречную полосу проезжей части. В это время по ней двигался мини-кроссовер Opel Mokka под управлением 40-летнего водителя. Не рассчитав нужное расстояние для маневра, водитель врезалась в иномарку.
Водитель Hyundai Accent и пассажиры Opel Mokka — двое подростков 15 и 13 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в донском регионе произошло страшное ДТП с участием шести машин. Авто покорёжило до неузнаваемости под Новочеркасском.