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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

В Ростовской области два ребенка пострадали в лобовом ДТП

Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

7 июля 2024, 10:20
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области два ребенка пострадали в лобовом ДТП
В Ростовской области водитель иномарки во время обгона врезалась в автомобиль, котором находились дети, сообщает региональный УГИБДД.

Вечером 6 июня в Волгодонске произошло лобовое столкновение машин. 28-летняя жительница Ростовской области ехала на Hyundai Accent в районе дома номер 15 по улице Цимлянское шоссе. Она решила пойти на обгон медленно двигавшегося автомобиля и выехала на встречную полосу проезжей части. В это время по ней двигался мини-кроссовер Opel Mokka под управлением 40-летнего водителя. Не рассчитав нужное расстояние для маневра, водитель врезалась в иномарку.

Водитель Hyundai Accent и пассажиры Opel Mokka — двое подростков 15 и 13 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Ранее в донском регионе произошло страшное ДТП с участием шести машин. Авто покорёжило до неузнаваемости под Новочеркасском.

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