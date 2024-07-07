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На трассе в Ростовской области автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Двоих детей госпитализировали после аварии на трассе в Ростовской области

7 июля 2024, 07:05
Фото: 1MI
На трассе в Ростовской области автомобиль вылетел на встречку и перевернулся
В Зимовниковском районе Ростовской области произошло ДТП с перевернувшемся автомобилем, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Происшествие произошло накануне вечером на 151 километре трассы «Элиста- Зимовники». В это время 36-летний водитель, который ехал за рулем «Нива Шевроле», потерял управление и вылетел на обочину. Оттуда машину вынесло на встречную полосу, где она перевернулась.

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В машине помимо водителя ехали подросток 14 лет и пятилетний ребенок. Все находящиеся в машине получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

Ранее стало известно, что в Ростовской области объявлен в розыск водитель, сбивший школьницу в хуторе Лесной Мартыновского района. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

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