Двоих детей госпитализировали после аварии на трассе в Ростовской области

Происшествие произошло накануне вечером на 151 километре трассы «Элиста- Зимовники». В это время 36-летний водитель, который ехал за рулем «Нива Шевроле», потерял управление и вылетел на обочину. Оттуда машину вынесло на встречную полосу, где она перевернулась.