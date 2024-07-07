Двоих детей госпитализировали после аварии на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Происшествие произошло накануне вечером на 151 километре трассы «Элиста- Зимовники». В это время 36-летний водитель, который ехал за рулем «Нива Шевроле», потерял управление и вылетел на обочину. Оттуда машину вынесло на встречную полосу, где она перевернулась.
В машине помимо водителя ехали подросток 14 лет и пятилетний ребенок. Все находящиеся в машине получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.
Ранее стало известно, что в Ростовской области объявлен в розыск водитель, сбивший школьницу в хуторе Лесной Мартыновского района. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.