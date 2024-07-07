Итоги недели: в Ростове спасались от адской жары и не спали из-за ночной атаки дронов

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Первая неделя июля началась со штормового предупреждения о жаре под +40 градусов. Все это время температура днем не опускалась ниже +35 градусов. В некоторые дни столбики термометров поднимались до +42 градусов в тени.
Жители Ростовской области пытались пережить пекло. Люди начали мериться показателями уличных термометров. Так, 5 июля у одного из жителей города градусник показал +56,9 градусов на солнце. У другого жителя донской столицы механическому термометру просто не хватило цифр. Устройство показало больше 60 градусов тепла. В Таганроге и Батайске было слегка прохладнее. Градусники на солнце показывали +42 и +38 градусов, соответственно.
Рекорд был побит в воскресенье, 7 июля, когда термометр зафиксировал рекордно высокую температуру. Устройство выдало почти 90 градусов тепла.
В субботу, 29 июня в Ростове-на-Дону прошел конкурс «Детская супермодель России», который вызвал море недовольства в Сети. В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что несовершеннолетние участницы дефилируют в купальниках. Ростовчане посчитали, что наряды слишком открытые для девушек. Уже 1 июля ряд каналов сообщили о проверке конкурса сотрудниками прокуратуры.
Представитель компании-организатора «Имидж-Элит» заявил СМИ, что в парке проходило сразу два конкурса. Первый для девочек от 4 до 14 лет — «Детская супермодель России 2024». Эти участницы не дефилируют в купальниках. В более откровенной части на подиум выходят участницы второго конкурса «Лучшая модель Юга России» для девушек старшей возрастной группы.
Он отметил, что почти все зрители мероприятия являются родственниками девушек. К тому же сам конкурс проводится уже 27 лет и никаких проблем до этого не было.
Однако надзорное ведомство проверит сообщения о конкурсе, которые распространяются в СМИ.
В ночь на пятницу, 5 июля, была совершена попытка террористической атаки беспилотниками по Ростовской области. Система ПВО обезвредила 10 БПЛА в небе над Ростовом и его окрестностями. Некоторые обломки упали на землю и спровоцировали ландшафтный пожар в Ростове на левом берегу реки Дон и в Азовском районе. Пожарные бригады были направлены на места происшествий для ликвидации возгораний.
В результате происшествия никто не пострадал. По сообщению СМИ, целью ВСУ во время атаки Ростовской области ночь в пятницу, 5 июля, могла быть ТЭЦ.