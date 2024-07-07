Итоги недели: в Ростове спасались от адской жары и не спали из-за ночной атаки дронов

В ночь на пятницу, 5 июля, была совершена попытка террористической атаки беспилотниками по Ростовской области. Система ПВО обезвредила 10 БПЛА в небе над Ростовом и его окрестностями. Некоторые обломки упали на землю и спровоцировали ландшафтный пожар в Ростове на левом берегу реки Дон и в Азовском районе. Пожарные бригады были направлены на места происшествий для ликвидации возгораний.