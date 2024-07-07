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Updated Сегодня, 14:45

На товарищеском мачте «Ростова» и «Краснодара» произошла потасовка

На товарищеском мачте «Ростова» и «Краснодара» произошла потасовка

7 июля 2024, 14:43
Фото: 1MI
На товарищеском мачте «Ростова» и «Краснодара» произошла потасовка
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском мачте, который состоялся в рамках предсезонного сбора. В ходе игры между игроками на поле произошла потасовка, сообщает РИА «Новости спорт».

6 июля на стадионе академии ФК «Краснодар» состоялся товарищеский матч между «быками» и ФК «Ростов». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Голы в ворота «Ростова» забили Федор Смолов — на 59-й минута, Эдуард Сперцян — на 65-й минуте и Джонатан Окоронкво — на 82-й минуте. У желто-синих отличились Илья Зубенко, забив на 14-й минуте и Николай Комличенко — на 78-й минуте.

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В ходе игры на поле произошла потасовка. Футболисты немного погорячились, из-за чего нападающий ФК «Ростов» Комличенко получил красную карточку в конце мачта.

Напомним, что 20 июля футбольный клуб «Ростов» примет у себя команду ЦСКА.

Ранее РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным.

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