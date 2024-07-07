На товарищеском мачте «Ростова» и «Краснодара» произошла потасовка

Голы в ворота «Ростова» забили Федор Смолов — на 59-й минута, Эдуард Сперцян — на 65-й минуте и Джонатан Окоронкво — на 82-й минуте. У желто-синих отличились Илья Зубенко, забив на 14-й минуте и Николай Комличенко — на 78-й минуте.