«Начались судороги»: ребенок в Ростове впал в кому после прыжков на батуте

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Происшествие произошло несколько лет назад. Родители шестилетней девочки оставили ее в батутном центре на дне рождении подруги. Однако спустя некоторое время мама девочки позвонила и сказала, что нужно срочно приехать.
Девочка не могла пошевелить левой стороной туловища и жаловалась на тошноту и головную боль. Ее мама рассказала, что она не могла пошевелить рукой. В больнице у нее начались судороги и ее пришлось ввести в искусственную кому.
Диагноз напугал всех. У шестилетней девочки случился обширный инсульт. Он мог быть следствием врожденной патологии сосудов или перенесенного ковида.
Спустя 10 дней девочка пришла в себя и начался долгий восстановительный период. Первое время она не могла ходить.
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