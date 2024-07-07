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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

«Не могла пошевелить рукой»: 6-летняя девочка впала в кому после прыжков на батуте

«Начались судороги»: ребенок в Ростове впал в кому после прыжков на батуте

7 июля 2024, 05:28
Фото: 1MI
«Не могла пошевелить рукой»: 6-летняя девочка впала в кому после прыжков на батуте

Шестилетняя девочка впала в кому в Ростове, попрыгав на батуте

Маленькая девочка впала в кому после того, как на дне рождении подруги попрыгала на батуте, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Происшествие произошло несколько лет назад. Родители шестилетней девочки оставили ее в батутном центре на дне рождении подруги. Однако спустя некоторое время мама девочки позвонила и сказала, что нужно срочно приехать.

Девочка не могла пошевелить левой стороной туловища и жаловалась на тошноту и головную боль. Ее мама рассказала, что она не могла пошевелить рукой. В больнице у нее начались судороги и ее пришлось ввести в искусственную кому.

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Диагноз напугал всех. У шестилетней девочки случился обширный инсульт. Он мог быть следствием врожденной патологии сосудов или перенесенного ковида.

Спустя 10 дней девочка пришла в себя и начался долгий восстановительный период. Первое время она не могла ходить.

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