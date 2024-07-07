Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту

В Сети появилось видео, на котором трое мужчин нецензурно выражаются в адрес девушки-таксиста и угрожают ей физической расправой. По словам водителя, она приехала на вызов, в машину сели три пассажира. По завершении маршрута мужчины отказались оплачивать 700 рублей за дорогу. Тогда водитель решила запереть машину, чтобы пассажиры не сбежали. После этого мужчины начали угрожать и оскорблять таксиста. Силы были не равны, и она отпустила их.