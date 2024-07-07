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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту

Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту

7 июля 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту
В Ростове-на-Дону МВД проведет проверку действий троих пассажиров такси, которые могли угрожать девушке-водителю и отказывались платить за услугу, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В Сети появилось видео, на котором трое мужчин нецензурно выражаются в адрес девушки-таксиста и угрожают ей физической расправой. По словам водителя, она приехала на вызов, в машину сели три пассажира. По завершении маршрута мужчины отказались оплачивать 700 рублей за дорогу. Тогда водитель решила запереть машину, чтобы пассажиры не сбежали. После этого мужчины начали угрожать и оскорблять таксиста. Силы были не равны, и она отпустила их.

Сотрудники МВД России по Ростову-на-Дону начали проверку по факту возможных противоправных действий. Правоохранительные органы установят все обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законом.

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Отметим, что личности злоумышленников известны. Как только информация попала в Сеть, они перевели таксисту деньги за проезд.

Ранее стало известно, что полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками на в Ростовской области.

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