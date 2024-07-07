Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области

Значительнее подорожали автомобили с пробегом. Заметнее других — на 18% подорожал седан Lifan Solano, средняя стоимость составила 377 тысяч рублей. На 10% подорожала Audi A4 до 1,8 миллиона рублей. Lada 2107 также стала дороже на 10% средняя цена достигла 287 тысяч рублей. Менее доступным стал Volkswagen Golf. В среднем его можно купить за миллион рублей, что дороже на 9%. Хэтчбек Kia Ceed стал стоить больше на 8% — 928 тысяч рублей, седан BMW 3er на 7% — 2,6 миллиона рублей и кроссовер Hyundai Tucson также на 7% — 2,3 миллиона рублей. У Audi Q7 и Ford Kuga стоимость выросла на 7%. Первый выйдет в среднем 2,8 миллиона, а второй — 1,5 миллиона рублей. Внедорожник SsangYong Kyron теперь стоит в среднем миллион рублей. Это на 6% больше по сравнению с маем 2024 года.