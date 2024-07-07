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Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

Названы автомобили с наибольшим ростом цены в Ростовской области

Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области

7 июля 2024, 19:20
Фото: Изображение Midjourney
Названы автомобили с наибольшим ростом цены в Ростовской области

Китайские автомобили резко подорожали в Ростовской области в июне

Аналитики оценили средние цены на автомобили в Ростовской области в июне 2024 года, какие марки дорожают, следует из данных Авто.ру.

В Ростовской области стоимость увеличилась как на новые, так и на подержанные машины. Например, в июне текущего года на 7% подорожала Lada Vesta. Средняя стоимость новенькой легковушки составила 1,7 миллиона рублей. Также ценник вырос и на китайские авто. Стоимость Jaecoo J8 и Chery Tiggo 8 поднялась на 4%. Теперь иномарки обойдутся в 4,6 и 3 миллиона рублей соответственно. Цена Geely Monjar повысилась на 2%, за машину придется в среднем отдать 4,8 миллиона рублей.

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Значительнее подорожали автомобили с пробегом. Заметнее других — на 18% подорожал седан Lifan Solano, средняя стоимость составила 377 тысяч рублей. На 10% подорожала Audi A4 до 1,8 миллиона рублей. Lada 2107 также стала дороже на 10% средняя цена достигла 287 тысяч рублей. Менее доступным стал Volkswagen Golf. В среднем его можно купить за миллион рублей, что дороже на 9%. Хэтчбек Kia Ceed стал стоить больше на 8% — 928 тысяч рублей, седан BMW 3er на 7% — 2,6 миллиона рублей и кроссовер Hyundai Tucson также на 7% — 2,3 миллиона рублей. У Audi Q7 и Ford Kuga стоимость выросла на 7%. Первый выйдет в среднем 2,8 миллиона, а второй — 1,5 миллиона рублей. Внедорожник SsangYong Kyron теперь стоит в среднем миллион рублей. Это на 6% больше по сравнению с маем 2024 года.

Ранее в Ростовской области услуги такси подорожали на 25%.

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