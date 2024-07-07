Ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказываются оперировать в Таиланде

Девушку забрали в больницу провинции Сураттхани. После обследования врачи выявили перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, помимо этого пострадали внутренние органы. Позже ростовчанку перевезли в больницу Suratthani Hospital. Местные врачи делают только капельницы и КТ. За каждый новый укол с обезболивающим препаратом они просят все больше денег, а необходимую операцию обещают провести только за четыре миллиона рублей.