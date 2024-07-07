Ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказываются оперировать в Таиланде

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Врач из Ростова-на-Дону отправилась в поездку в Таиланд. Девушка поселилась вместе с молодым человеком на острове Самуи. Для того чтобы с комфортом передвигаться по острову, пара арендовала байк. 4 июля во время поездки у мотоцикла отказали тормоза, и 33-летняя ростовчанка попала в аварию.
Девушку забрали в больницу провинции Сураттхани. После обследования врачи выявили перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, помимо этого пострадали внутренние органы. Позже ростовчанку перевезли в больницу Suratthani Hospital. Местные врачи делают только капельницы и КТ. За каждый новый укол с обезболивающим препаратом они просят все больше денег, а необходимую операцию обещают провести только за четыре миллиона рублей.
Пострадавшая не знает, что делать в подобной ситуации. В Россию с такими травмами она не может уехать, а медстраховки нет. Родственники, друзья и даже пациенты ростовского врача пытаются помочь материально. Подруга пострадавшей рассказала, что они панируют найти хороших российских медиков, которые согласятся поехать в Таиланд и провести там операцию.
Ранее в донской столице на протяжении пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ.