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Updated Сегодня, 09:55

Операция за 4 млн рублей: врач из Ростова попала в больницу после ДТП в Таиланде

Ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказываются оперировать в Таиланде

7 июля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Операция за 4 млн рублей: врач из Ростова попала в больницу после ДТП в Таиланде

Клиника Таиланда требует 4 млн рублей за операцию ростовчанке, попавшей в ДТП

Врач-терапевт из Ростова-на-Дону попала в ДТП во время отдыха в Таиланде. Местные медики отказываются оперировать девушку и требуют за лечение четыре миллиона рублей, сообщает тг-канал Shot.

Врач из Ростова-на-Дону отправилась в поездку в Таиланд. Девушка поселилась вместе с молодым человеком на острове Самуи. Для того чтобы с комфортом передвигаться по острову, пара арендовала байк. 4 июля во время поездки у мотоцикла отказали тормоза, и 33-летняя ростовчанка попала в аварию.

Девушку забрали в больницу провинции Сураттхани. После обследования врачи выявили перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, помимо этого пострадали внутренние органы. Позже ростовчанку перевезли в больницу Suratthani Hospital. Местные врачи делают только капельницы и КТ. За каждый новый укол с обезболивающим препаратом они просят все больше денег, а необходимую операцию обещают провести только за четыре миллиона рублей.

Пострадавшая не знает, что делать в подобной ситуации. В Россию с такими травмами она не может уехать, а медстраховки нет. Родственники, друзья и даже пациенты ростовского врача пытаются помочь материально. Подруга пострадавшей рассказала, что они панируют найти хороших российских медиков, которые согласятся поехать в Таиланд и провести там операцию.

Ранее в донской столице на протяжении пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ.

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