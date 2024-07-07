Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо

В магазинах и рынках Ростова-на-Дону можно купить самую дешевую свинину. Средняя цена на килограмм — 345,32 рубля. В Сальске она продается за 360,40 рубля. В Миллерово и Волгодонске свинину можно приобрести за 365,97 и 368,94 рубля, соответственно. В Таганроге и Шахтах самая высокая стоимость мяса. В первом случае оно выйдет в среднем на 380,19 рубля, а во втором на 78 копеек дороже — 380,97 рубля.