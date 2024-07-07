Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Согласно статистике на 1 июля 2024 года, самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 526,76 рубля за килограмм. Немного выше стоимость в Сальске — 540,98 рубля. Почти одинаковая цена за кусок мяса отмечается в Волгодонске и Миллерово, 543,88 и 544,87 рубля, соответственно. В Ростове-на-Дону средняя стоимость говядины составляет 554,31 рубля. Невыгодно брать мясо в Таганроге — 591,64 рубля.
В магазинах и рынках Ростова-на-Дону можно купить самую дешевую свинину. Средняя цена на килограмм — 345,32 рубля. В Сальске она продается за 360,40 рубля. В Миллерово и Волгодонске свинину можно приобрести за 365,97 и 368,94 рубля, соответственно. В Таганроге и Шахтах самая высокая стоимость мяса. В первом случае оно выйдет в среднем на 380,19 рубля, а во втором на 78 копеек дороже — 380,97 рубля.
В донском регионе самая выгодная охлажденная или замороженная курица продается в Миллерово — 183,48 рубля. В Волгодонске птицу можно приобрести в среднем за 185,55 рубля. В Шахтах она стоит 192,25 рубля. В Сальске и Ростове-на-Дону курица обойдется в 201,05 и 202,51, соответственно. В Таганроге же самая высокая цена на птицу — 209,83 рубля.
За бараниной нужно ехать в Миллерово. Здесь килограммовый кусок обойдется в среднем в 590,93 рубля. В Волгодонске мясо можно купить за 682,66 рубля. В Ростове-на-Дону баранину отдают в среднем за 728,50 рубля, а в Таганроге — за 764,40 рубля. В Шахтах менее выгодные цены. Так, кусок выйдет на 770 рублей без пяти копеек.
Ранее в Ростовской области резко подорожали яблоки. Килограмм фруктов достигает почти 130 рублей.