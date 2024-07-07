rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Штормовое предупреждение из-за надвигающего урагана объявили в Ростовской области

Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?

7 июля 2024, 05:59
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение из-за надвигающего урагана объявили в Ростовской области

Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область

Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Местами в области будет наблюдаться неблагоприятная погода на протяжении воскресенья, 7 июля.

В области возможны ливни, град, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 20-23 метра в секунду.

На Ростовскую область надвигаются ливни и град
Узнать подробнее

При этом в Ростове в этот день температура днем может достигнуть отметки в +36 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики сообщили, что 40-градусная жара продлится в Ростовской области до середины июля. С 14 июля в области станет в среднем на 10 градусов прохладнее.

Читайте также:
Ливни с градом и шквалистым ветром угрожают Ростовской областиМЧС предупредило жителей Ростовской области о мощном ливне и ветре до 25 м/сЛивни с градом надвигаются на Ростовскую область
#Общество#Ростовская область#Шторм#Ливень#Град#Погода#Штормовое предупреждение#Погода Ростов#Штормовое предупреждение в Ростове#Град в Ростове#Погода на выходных#Град в Ростовской области#Ливни#Неблагоприятная погода#Штормовой ветер#Ветреная погода#Ростовская погода
Подпишитесь
«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт
Вчера, 16:30
Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью
Вчера, 15:26
Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Вчера, 14:54
В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове
Вчера, 14:34
График временного отключения электричества отменили в Ростовской области
Вчера, 14:09
Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского
Вчера, 13:49