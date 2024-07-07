Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Местами в области будет наблюдаться неблагоприятная погода на протяжении воскресенья, 7 июля.
В области возможны ливни, град, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 20-23 метра в секунду.
При этом в Ростове в этот день температура днем может достигнуть отметки в +36 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь.
Ранее синоптики сообщили, что 40-градусная жара продлится в Ростовской области до середины июля. С 14 июля в области станет в среднем на 10 градусов прохладнее.