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Updated Сегодня, 08:47

Вильфанд рассказал, что на Дону ожидаются рекорды аномально высокой температуры

В Гидрометцентре предупредили о рекордной жаре в Ростовской области

7 июля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
Вильфанд рассказал, что на Дону ожидаются рекорды аномально высокой температуры

Метеоролог Вильфанд предупредил о рекордной жаре в Ростовской области

Ростовскую область накроет новая волна аномальной жары. На предстоящей неделе температура воздуха превысит +40 градусов, сообщает РИА «Новости» с отсылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В Ростовской области ожидаются рекордно высокие показатели жары. Уже в начале следующей рабочей недели в донском регионе воздух прогреется до +42 градусов Цельсия. Подобная температура продержится не один день.

Метеоролог отметил, что аномальная жара будет сопровождаться осадками. В регионе пройдут мощные дожди, грозы с сильным ветром со скоростью до 25 метров в секунду.

Ранее стало известно, что на Ростовскую область надвигается ураган.

До этого трудовая инспекция рассказала, как должен рассчитываться рабочий день жителей донского региона в жару. Эксперты призывают сократить трудовую смену во время знойной погоды.

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