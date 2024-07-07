В Гидрометцентре предупредили о рекордной жаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Ростовской области ожидаются рекордно высокие показатели жары. Уже в начале следующей рабочей недели в донском регионе воздух прогреется до +42 градусов Цельсия. Подобная температура продержится не один день.
Метеоролог отметил, что аномальная жара будет сопровождаться осадками. В регионе пройдут мощные дожди, грозы с сильным ветром со скоростью до 25 метров в секунду.
Ранее стало известно, что на Ростовскую область надвигается ураган.
До этого трудовая инспекция рассказала, как должен рассчитываться рабочий день жителей донского региона в жару. Эксперты призывают сократить трудовую смену во время знойной погоды.