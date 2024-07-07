В МЧС предупредили о жаре до +42 градусов в Ростовской области

Так, спасатели рекомендуют постоянно пить воду, есть больше фруктов, заниматься спортом, использовать SPF-крем и не злоупотреблять кондиционерами. В жару можно чаще принимать контрастный душ, а также носить светлую одежду из натуральных тканей. Кроме того, стоит помнить, что самые жаркие часы с 11.00 до 17.00 мск необходимо пережидать в помещении.