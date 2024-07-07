В МЧС предупредили о жаре до +42 градусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:46
В южных и восточных регионах Ростовской области синоптики прогнозируют от +40 до +42 градусов. Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил безопасности в жару, которые помогут избежать несчастных случаев.
Так, спасатели рекомендуют постоянно пить воду, есть больше фруктов, заниматься спортом, использовать SPF-крем и не злоупотреблять кондиционерами. В жару можно чаще принимать контрастный душ, а также носить светлую одежду из натуральных тканей. Кроме того, стоит помнить, что самые жаркие часы с 11.00 до 17.00 мск необходимо пережидать в помещении.