В Ростове-на-Дону из-за сильной жары массово падают стрижи

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Темпера с конца июня в Ростове-на-Дону превышает +30 градусов. Такая жара пагубно сказываются на птицах. Зоолог Алексей Тихонов рассказал, что при высокой температуре воздуха стрижи перегреваются, им не хватает воды и они падают на землю.
У стрижей очень длинные крылья, что и мешает взлететь после падения. Им можно помочь в нескольких случаях. Во-первых, если у птицы обычное обезвоживание. Во-вторых, если у нее небольшой ушиб. Если же стриж сильно травмирован, то его нужно отнести к орнитологу.
Стриж — очень маленькая птица. Ее вес составляет 40 граммов. В связи с этим нужно очень аккуратно с ним обращаться. Однако осторожность нужна и в том случае, если птица больна. Сам по себе стриж безвреден. Но на этих птиц нельзя дуть и целовать их. Если вы нашли птицу, то осмотрите ее и дайте попить чистой негазированной воды через шприц или пипетку. Приподнимите крылатого на раскрытой ладони вверх, если он готов, то улетит сам. Ни в коем случае не подбрасывайте!
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