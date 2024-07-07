В Ростове-на-Дону из-за сильной жары массово падают стрижи

Стриж — очень маленькая птица. Ее вес составляет 40 граммов. В связи с этим нужно очень аккуратно с ним обращаться. Однако осторожность нужна и в том случае, если птица больна. Сам по себе стриж безвреден. Но на этих птиц нельзя дуть и целовать их. Если вы нашли птицу, то осмотрите ее и дайте попить чистой негазированной воды через шприц или пипетку. Приподнимите крылатого на раскрытой ладони вверх, если он готов, то улетит сам. Ни в коем случае не подбрасывайте!