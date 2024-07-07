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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Ростове-на-Дону термометр на солнце показал почти +90 градусов 7 июля

«Превращаюсь в жареную картошечку»: в Ростове термометр на солнце показал 88 градусов

7 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону термометр на солнце показал почти +90 градусов 7 июля

В Ростове-на-Дону термометр на солнце показал почти +90 градусов 7 июля

В Ростове-на-Дону термометр зафиксировал рекордно высокую температуру. Устройство выдало почти 90 градусов тепла, сообщил местный житель в городском телеграм-канале.

Житель Ростова-на-Дону оставил на солнце электронный термометр. Устройство показало, что температура воздуха достигла +88 градусов.

Отметим, что гаджет лежал на бетонном покрытии.

Ростовчане не могут вынести такой жары: «Сегодня реально ужасно, я сознание чуть не потерял».

«Такими темпами я превращусь в жаренную картошку», — шутит подписчик.

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«На минуту вышел на улицу — вспотел так, будто в сауне был», — делится комментатор.

Кто-то из жителей Дона ищет подвох в аномальной жаре: «Для каких целей у нас такая высокая температура? Ведь в природе все рационально».

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