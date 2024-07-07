«Превращаюсь в жареную картошечку»: в Ростове термометр на солнце показал 88 градусов

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Житель Ростова-на-Дону оставил на солнце электронный термометр. Устройство показало, что температура воздуха достигла +88 градусов.
Отметим, что гаджет лежал на бетонном покрытии.
Ростовчане не могут вынести такой жары: «Сегодня реально ужасно, я сознание чуть не потерял».
«Такими темпами я превращусь в жаренную картошку», — шутит подписчик.
«На минуту вышел на улицу — вспотел так, будто в сауне был», — делится комментатор.
Кто-то из жителей Дона ищет подвох в аномальной жаре: «Для каких целей у нас такая высокая температура? Ведь в природе все рационально».
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