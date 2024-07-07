В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего ребенка на самокате

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Инцидент произошел днем 6 июля в хуторе Старая Станица Каменского района. 36-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего ребенка. Девочка каталась на электросамокате. Все обстоятельства ДТП неизвестны. По чьей вине произошла авария, также непонятно.
Как результат школьница получила травмы. Сотрудники скорой помощи забрали несовершеннолетнюю в больницу. Правоохранительные органы выясняются все детали случившегося.
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