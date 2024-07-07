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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего ребенка на самокате

В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего ребенка на самокате

7 июля 2024, 13:52
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего ребенка на самокате
В Ростовской области водитель иномарки сбил ребенка, который катался на электросамокате, сообщает региональный УГИБДД.

Инцидент произошел днем 6 июля в хуторе Старая Станица Каменского района. 36-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего ребенка. Девочка каталась на электросамокате. Все обстоятельства ДТП неизвестны. По чьей вине произошла авария, также непонятно.

Как результат школьница получила травмы. Сотрудники скорой помощи забрали несовершеннолетнюю в больницу. Правоохранительные органы выясняются все детали случившегося.

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