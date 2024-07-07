В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?

Выгоднее всего сейчас в регионе оказалось брать китайские или отечественные машины. В этом сегменте на 6% подешевел внедорожник УАЗ Patriot. Его цена составляет в среднем 1,9 миллиона рублей. На 4% выгоднее стала Lada Niva Legend. Она обойдется в среднем за 1,1 миллиона рублей. Доступнее на 5% стал Changan Eado Plus. Он выйдет в среднем в 2,3 миллиона рублей. Цена на кроссовер Haval Jolion упала на 4%. Теперь иномарку можно приобрести за 2,5 миллиона рублей. Также есть японский вариант Toyota Land Cruiser, которая стала выгодней на 4%. За нее придется отдать за 13,8 миллиона рублей.