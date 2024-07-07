В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Аналитики изучили объявления о продаже автомобилей в Ростовской области за июнь 2024 года. Результаты показали, что средняя стоимость новых машин упала на 3%, до 2,6 миллиона рублей. А поддержанные — остались в прежней ценовой категории. При этом за полгода цены на новые машины упали на — 7% и в среднем стали стоить 2,7 миллиона рублей, а подержанные подешевели на 9% до 1,8 миллиона рублей.
Выгоднее всего сейчас в регионе оказалось брать китайские или отечественные машины. В этом сегменте на 6% подешевел внедорожник УАЗ Patriot. Его цена составляет в среднем 1,9 миллиона рублей. На 4% выгоднее стала Lada Niva Legend. Она обойдется в среднем за 1,1 миллиона рублей. Доступнее на 5% стал Changan Eado Plus. Он выйдет в среднем в 2,3 миллиона рублей. Цена на кроссовер Haval Jolion упала на 4%. Теперь иномарку можно приобрести за 2,5 миллиона рублей. Также есть японский вариант Toyota Land Cruiser, которая стала выгодней на 4%. За нее придется отдать за 13,8 миллиона рублей.
Также на авторынке много предложений автомобилей с пробегом. Наибольшее снижение цены показал седан Audi A6. Стоимость упала на 13% и составила в среднем 5,3 миллиона рублей. Хэтчбек Peugeot 308 стал выгоднее на 10%. Его можно купить за 758 тысяч рублей. Цена на Skoda Fabia уменьшилась на 9% — 709 тысяч рублей. На 8% подешевел Renault модели Logan и Sandero, а также японский внедорожник Lexus LX. Они обойдутся в 491 тысячу, 1,1 миллиона и 9,6 миллиона рублей соответственно.
На 7% выгоднее стали лифтбек Skoda Octavia A7 — 1,3 миллиона рублей, кроссовер Geely Atlas — 1,7 миллиона рублей и седан BMW 5er — 5,9 миллиона рублей. Внедорожник Porsche Cayenne подешевел за полгода на 6% и его стоимость в среднем составила в регионе 9,4 миллиона рублей.
Ранее в донском регионе подорожал бензин. Цены продолжают стабильно расти.