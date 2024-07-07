Водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове

Страшное ДТП произошло днем 7 июля в Ростове-на-Дону. Два автомобиля двигались по проезжей части улицы Международная. И в районе дома 19/24 40-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и на большой скорости влетел в Hyundai Sonata под управлением 50-летнего автомобилиста.