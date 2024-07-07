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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

В Ростове-на-Дону водитель иномарки погиб после сильного столкновения

Водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове

7 июля 2024, 19:03
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель иномарки погиб после сильного столкновения
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Hyundai. Один водитель погиб на месте, второй был экстренно госпитализирован с места аварии, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Страшное ДТП произошло днем 7 июля в Ростове-на-Дону. Два автомобиля двигались по проезжей части улицы Международная. И в районе дома 19/24 40-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и на большой скорости влетел в Hyundai Sonata под управлением 50-летнего автомобилиста.

Водитель Hyundai Accent умер от полученных травм еще до приезда скорой. Второй водитель получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Ранее стало известно, что ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказываются оперировать в Таиланде. Местные врачи просят у девушки четыре миллиона рублей за хирургическое вмешательство.

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