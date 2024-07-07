Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира

По его словам, гостями выставки уже стали свыше 18 миллионов человек. Она проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября, а завершит свою работу 8 июля. Для посетителей организаторы подготовили множество культурных мероприятий, а также насыщенную деловую и образовательную программу.