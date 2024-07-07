Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
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Updated Сегодня, 14:40
В ходе торжественного награждения участников выставки-форума, которая завершает свою работу, Кириенко отметил, что она успела попасть в десятку наиболее посещаемых мест на планете.
По его словам, гостями выставки уже стали свыше 18 миллионов человек. Она проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября, а завершит свою работу 8 июля. Для посетителей организаторы подготовили множество культурных мероприятий, а также насыщенную деловую и образовательную программу.
Свои экспозиции представили 89 регионов страны, отличились ключевые федеральные ведомства и ряд общественных организаций.