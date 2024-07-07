rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира

Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира

7 июля 2024, 14:37
Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира
Международная выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, сообщил председатель оргкомитета Сергей Кириенко.

В ходе торжественного награждения участников выставки-форума, которая завершает свою работу, Кириенко отметил, что она успела попасть в десятку наиболее посещаемых мест на планете.

По его словам, гостями выставки уже стали свыше 18 миллионов человек. Она проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября, а завершит свою работу 8 июля. Для посетителей организаторы подготовили множество культурных мероприятий, а также насыщенную деловую и образовательную программу.

Свои экспозиции представили 89 регионов страны, отличились ключевые федеральные ведомства и ряд общественных организаций.

Дни Ростова на выставке «Россия» посетили свыше 7 тыс человек
Узнать подробнее

Ранее на выставке «Россия» чествовали 17-миллионного гостя.

#Общество#Выставка Россия
Подпишитесь
«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт
Вчера, 16:30
Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью
Вчера, 15:26
Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Вчера, 14:54
В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове
Вчера, 14:34
График временного отключения электричества отменили в Ростовской области
Вчера, 14:09
Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского
Вчера, 13:49