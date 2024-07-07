Чрезвычайно прожорливы: Ростовской области угрожает нашествие опасных мотыльков

Ростовский зоолог Регина Ерофеева отмечает, что луговой мотылек широко распространен в степной зоне. Для сельского хозяйства он опасен своей чрезвычайной прожорливостью: луговые мотыльки питаются практически всеми сельскохозяйственными культурами. Особенно, добавляет зоолог, он любит подсолнечник и свеклу.