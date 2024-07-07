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Зоолог Ерофеева объяснила, как опасный мотылек попал в Ростовскую область

Чрезвычайно прожорливы: Ростовской области угрожает нашествие опасных мотыльков

7 июля 2024, 08:27

Зоолог Ерофеева объяснила, как опасный мотылек попал в Ростовскую область

О появлении многоядного лугового мотылька на полях Ростовской области сообщили в Россельхозцентре. Ростовский зоолог Регина Ерофеева объяснила, откуда мог взяться в регионе этот вредитель.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева отмечает, что луговой мотылек широко распространен в степной зоне. Для сельского хозяйства он опасен своей чрезвычайной прожорливостью: луговые мотыльки питаются практически всеми сельскохозяйственными культурами. Особенно, добавляет зоолог, он любит подсолнечник и свеклу.

«Он встречается в Северной и Южной Америке, в степных зонах Европы. В России распространен только на юге, а вот в восточных и северных областях дольше нескольких поколений не живет из-за слишком холодного и влажного климата», — объясняет эксперт.
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Регина Ерофеева рассказывает, что луговой мотылек надолго пропадал из поля зрения ростовских аграриев из-за частых полевых обработок в советское время.

«Если снова заметили популяцию вредителя, значит, контроль за ним ослаб и он потихоньку переместился к нам из Калмыкии, Украины или даже более отдаленных европейских государств. Личинки могли перенести при завозе удобрений, семян или техники, которая работала на полях, где был этот мотылек», — предполагает зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что раннее нашествие марокканской саранчи угрожает Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Вредитель#Борьба с вредителем
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