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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области

Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области

8 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI
Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении адвоката по подозрению в получении взятки, сообщили в региональном УСКР.

Деньги передал один из обвиняемых по уголовному делу о хулиганстве. Он хотел добиться смягчения меры пресечения, так как находился под домашним арестом.

Адвокат пообещал передать деньги должностным лицам правоохранительных органов для решения вопроса. После получения одного миллиона рублей его задержали.

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Сейчас проходят следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Уголовное дело#Происшествия
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