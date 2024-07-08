Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Деньги передал один из обвиняемых по уголовному делу о хулиганстве. Он хотел добиться смягчения меры пресечения, так как находился под домашним арестом.
Адвокат пообещал передать деньги должностным лицам правоохранительных органов для решения вопроса. После получения одного миллиона рублей его задержали.
Сейчас проходят следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.
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