Бастрыкин отреагировал на отсутствие воды в части Ростовской области с июня

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Жители нескольких сел в регионе пожаловались на отсутствие с июня воды. Речь идет о населенных пунктах Александровка, Орловка, Марков и Лесхоз.
В жалобе говорится, что подвоз воды не обеспечили, а обращения к властям и коммунальщикам результата не дали. Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСК организовать проверочные мероприятия и доложить о результатах.
Отмечается, что ход проверки находится под контролем в центральном аппарате ведомства.
Добавим, что веерные отключения электроэнергии ввели в донской столице из-за силшком жаркой погоды. Это касается всех районов города.
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