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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Бастрыкин заинтересовался отсутствием воды в части Ростовской области с июня

Бастрыкин отреагировал на отсутствие воды в части Ростовской области с июня

8 июля 2024, 11:22
Фото: 1MI
Бастрыкин заинтересовался отсутствием воды в части Ростовской области с июня
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за проблем с водоснабжением в Ростовской области, сообщили в Инфоцентре СК РФ.

Жители нескольких сел в регионе пожаловались на отсутствие с июня воды. Речь идет о населенных пунктах Александровка, Орловка, Марков и Лесхоз.

В жалобе говорится, что подвоз воды не обеспечили, а обращения к властям и коммунальщикам результата не дали. Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСК организовать проверочные мероприятия и доложить о результатах.

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Отмечается, что ход проверки находится под контролем в центральном аппарате ведомства.

Добавим, что веерные отключения электроэнергии ввели в донской столице из-за силшком жаркой погоды. Это касается всех районов города.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоснабжение#Отсутствие воды#Жители
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