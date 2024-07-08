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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области

Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области

8 июля 2024, 14:24
Фото: 1MI
Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области
В Ростовской области погиб 52-летний предприниматель, который отправился на рыбалку, сообщает Donday.

По информации издания, мужчина пошел порыбачить, но на городском пляже в Донецке оказалось слишком много людей. Тогда он отошел подальше, чтобы спокойно посидеть с удочкой и отдохнуть у реки Северский Донец.

Однако домой бизнесмен так и не вернулся, а через некоторое время удалось разыскать его тело. Теперь устанавливаются точные причины смерти мужчины.

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Отмечается, что он мог запутаться в рыболовной сетке и упасть в воду. Мужчина не употреблял алкоголь и вел здоровый образ жизни, а также занимался спортом.

Издание пишет, что он зарабатывал изготовлением мебели. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

До этого заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Предприниматель#Происшествия
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