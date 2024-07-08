Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По информации издания, мужчина пошел порыбачить, но на городском пляже в Донецке оказалось слишком много людей. Тогда он отошел подальше, чтобы спокойно посидеть с удочкой и отдохнуть у реки Северский Донец.
Однако домой бизнесмен так и не вернулся, а через некоторое время удалось разыскать его тело. Теперь устанавливаются точные причины смерти мужчины.
Отмечается, что он мог запутаться в рыболовной сетке и упасть в воду. Мужчина не употреблял алкоголь и вел здоровый образ жизни, а также занимался спортом.
Издание пишет, что он зарабатывал изготовлением мебели. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
До этого заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью.