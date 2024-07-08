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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары

Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары

8 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары
В Ростовской области происходят отключения электричества из-за аварий на ЛЭП, рассказал губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в связи с экстремальной жарой в регионе возникают перебои с электроснабжением. В настоящий момент сохраняется вероятность перегрузок и поломок электрооборудования.

Губернатор сообщил, что наиболее критическая ситуация складывается в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за перегрузки произошла авария на линии электропередач. Энергетики заверили, что восстановительные работы будут завершены к концу дня.

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Глава региона отметил, что в регионе могут вновь применить временные отключения электроэнергии. Основной целью сейчас является предотвращение более серьезных аварий.

Также предприятиям начали снижать подачу электроэнергии, чтобы уменьшить вероятность перебоев в жилых домах.

До этого из-за высокой нагрузки на электрические сети в регионе вводили график временного отключения электроэнергии, который обязали соблюдать все сетевые организации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Отключение электричества#Происшествия
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