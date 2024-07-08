Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Напомним, что в связи с экстремальной жарой в регионе возникают перебои с электроснабжением. В настоящий момент сохраняется вероятность перегрузок и поломок электрооборудования.
Губернатор сообщил, что наиболее критическая ситуация складывается в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за перегрузки произошла авария на линии электропередач. Энергетики заверили, что восстановительные работы будут завершены к концу дня.
Глава региона отметил, что в регионе могут вновь применить временные отключения электроэнергии. Основной целью сейчас является предотвращение более серьезных аварий.
Также предприятиям начали снижать подачу электроэнергии, чтобы уменьшить вероятность перебоев в жилых домах.
До этого из-за высокой нагрузки на электрические сети в регионе вводили график временного отключения электроэнергии, который обязали соблюдать все сетевые организации.