Депутат призвала пересматривать тарифы ЖКХ раз в пять лет

По всей стране активно обсуждают возможность формирования тарифов на основе платежеспособности населения и настройки системы субсидий. Многие регионы избегают повышения тарифов, опасаясь негативной реакции жителей, что в итоге снижает качество коммунальных услуг. В результате помощь получают как богатые, так и бедные. Депутат рассказала, что оптимальной моделью было бы установление экономически обоснованных цен с предоставлением адресной помощи тем, кто испытывает трудности с оплатой.