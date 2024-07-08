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Депутат призвала пересматривать тарифы ЖКХ раз в пять лет

Депутат призвала пересматривать тарифы ЖКХ раз в пять лет

8 июля 2024, 07:59
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что необходимо менять подход к пересмотру тарифов на услуги ЖКХ, пишут «Новые известия»

Издание сообщило, что с повышением коммунальных тарифов проблемы ЖКХ не уменьшатся. Эта сфера по-прежнему регулируется государством, а тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Однако, ФАС не имеет возможности проверить, на что были потрачены дополнительные средства, уплаченные населением.

По всей стране активно обсуждают возможность формирования тарифов на основе платежеспособности населения и настройки системы субсидий. Многие регионы избегают повышения тарифов, опасаясь негативной реакции жителей, что в итоге снижает качество коммунальных услуг. В результате помощь получают как богатые, так и бедные. Депутат рассказала, что оптимальной моделью было бы установление экономически обоснованных цен с предоставлением адресной помощи тем, кто испытывает трудности с оплатой.

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Собеседница согласилась с тем, что необходимо менять подход к тарифообразованию. Она отметила, что в настоящее время по всей стране одновременно устанавливается повышение тарифов, причем для каждого региона оно разное. Затем, по ее словам, в регионах начинается схватка лоббистов.

Депутат подчеркнула, что тарифы следует принимать на пять лет, связывая их с результатами деятельности поставщиков услуг. Она предложила следующий шаг для каждого предприятия: сначала провести аудит, чтобы оценить его эффективность, а затем утвердить тарифы на пятилетний период с привязкой к конкретным результатам.

Напомним, что с 1 июля горячая вода и отопление подорожали в Ростове почти на 10%.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тарифы#Депутат#Субсидии
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