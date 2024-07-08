До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Рекордная жара добралась и до севера региона. В Чертковском районе термометры показали 8 июля температуру воздуха в +50 градусов по Цельсию. Жара усугубляется отсутствием ветра, облачности и длительной засухой.
На юге региона температуры также остаются высокими. Днем в Ростове жара достигла +38 градусов. Небо облачное. Скорость ветра составляет до пяти метров в секунду. ⠀
Из-за жары напряжение не выдерживают электросети. В Ростове и области ввели график временного отключения электричества. Жители сидят без света по несколько часов в течение последних дней.