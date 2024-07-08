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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области

До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области

8 июля 2024, 13:15
Фото: Изображение Шедеврум
До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области
В Чертковском районе Ростовской области температура воздуха достигла +50 градусов, сообщили в соцсетях местные жители.

Рекордная жара добралась и до севера региона. В Чертковском районе термометры показали 8 июля температуру воздуха в +50 градусов по Цельсию. Жара усугубляется отсутствием ветра, облачности и длительной засухой.

В Чертковском районе термометры показали 8 июля температуру воздуха в +50 градусов по Цельсию.В Чертковском районе термометры показали 8 июля температуру воздуха в +50 градусов по Цельсию.
В Чертковском районе термометры показали 8 июля температуру воздуха в +50 градусов по Цельсию.

На юге региона температуры также остаются высокими. Днем в Ростове жара достигла +38 градусов. Небо облачное. Скорость ветра составляет до пяти метров в секунду. ⠀

Из-за жары напряжение не выдерживают электросети. В Ростове и области ввели график временного отключения электричества. Жители сидят без света по несколько часов в течение последних дней.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Чертковский район#Ростов#Жара
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