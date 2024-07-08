Экс-замначальника ИК-14 в Ростовской области осудили за махинации с мукой

Булачко признали виновным в растрате. Следствие доказало, что он организовал в колонии производство муки с нарушениями технологических и планово-экономических норм. Это позволяло ему занижать выход муки и завышать выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он продавал за пределами учреждения.