Экс-замначальника ИК-14 в Ростовской области осудили за махинации с мукой

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Бывшего замначальника ИК-14 в Ростовской области Александра Булачко осудили на полтора года колонии общего режима. Также в пользу учреждения с него взыскали 2,9 миллиона рублей.
Булачко признали виновным в растрате. Следствие доказало, что он организовал в колонии производство муки с нарушениями технологических и планово-экономических норм. Это позволяло ему занижать выход муки и завышать выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он продавал за пределами учреждения.