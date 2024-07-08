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Фото для иллюстрации

Экс-замначальника ИК-14 в Ростовской области осудили за махинации с мукой

8 июля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Новочеркасский городской суд признал экс-замначальника колонии — начальника центра ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Александра Бурлачко виновным в растрате, пишет «Ъ-Юг».

Бывшего замначальника ИК-14 в Ростовской области Александра Булачко осудили на полтора года колонии общего режима. Также в пользу учреждения с него взыскали 2,9 миллиона рублей.

Булачко признали виновным в растрате. Следствие доказало, что он организовал в колонии производство муки с нарушениями технологических и планово-экономических норм. Это позволяло ему занижать выход муки и завышать выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он продавал за пределами учреждения.

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Ранее на Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный.

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