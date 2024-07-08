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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейком

Информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейком

8 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Распространяемая информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Автовокзалы Ростовской области».

В Сети появились слухи о закрытии Главного и Пригородного автовокзалов. Но все это оказалось ложью.

Отмечается, что они работают в штатном режиме, транспорт отправляется по региональным и международным направлениям. Рейсы есть сразу в несколько городов, в том числе Волгодонск, Новочеркасск и Шахты.

С нового Центрального автовокзала в Ростове запустят рейсы в новые регионы
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По информации канала, все автобусы отправляются и прибывают по расписанию.

Ранее стало известно, что схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове

Также появилась информация, что с Центрального автовокзала запустят рейсы в новые регионы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Транспорт#Города#Автовокзалы
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