Информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове-на-Дону оказалась фейком

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Сети появились слухи о закрытии Главного и Пригородного автовокзалов. Но все это оказалось ложью.
Отмечается, что они работают в штатном режиме, транспорт отправляется по региональным и международным направлениям. Рейсы есть сразу в несколько городов, в том числе Волгодонск, Новочеркасск и Шахты.
По информации канала, все автобусы отправляются и прибывают по расписанию.
Ранее стало известно, что схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове
Также появилась информация, что с Центрального автовокзала запустят рейсы в новые регионы.