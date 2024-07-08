Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Как объяснила зоолог, луговой мотылек поедает посевы подсолнечника, свеклы, бобовых, кукурузы, картофеля, пшеницы, и других культур.
«Личинки мотылька зимуют под землей, поэтому лучший способ уничтожить вредителя — проводить глубокую распашку земли. Так мотылек просто замерзнет. Химические инсектициды тоже эффективны против мотылька», — замечает Регина Ерофеева.
Дачники, по словам эксперта, могут побороть вредителя голыми руками. Для этого нужно собирать личинки по участку, а затем уничтожать их.
Ранее RostovGazeta писала о том, что особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области.