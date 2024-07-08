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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область

Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область

8 июля 2024, 13:52
Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область

Зоолог предупредил о нашествии вредоносного мотылька в Ростовской области

Вредоносный многоядный луговой мотылек может поражать не только крупные сельскохозяйственные территории, но и частные дачные участки дончан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева

Как объяснила зоолог, луговой мотылек поедает посевы подсолнечника, свеклы, бобовых, кукурузы, картофеля, пшеницы, и других культур.

«Личинки мотылька зимуют под землей, поэтому лучший способ уничтожить вредителя — проводить глубокую распашку земли. Так мотылек просто замерзнет. Химические инсектициды тоже эффективны против мотылька», — замечает Регина Ерофеева.

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Дачники, по словам эксперта, могут побороть вредителя голыми руками. Для этого нужно собирать личинки по участку, а затем уничтожать их.

Ранее RostovGazeta писала о том, что особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вредитель#Вредительство#Борьба с вредителем
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