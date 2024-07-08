Новый подшипниковый завод за 5 млрд рублей появится в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Предприятие откроют в Азовском районе. Строительством нового производства займется ООО «Десятый подшипниковый завод». Соглашение об этом подписали гендиректор компании Александр Дьяченко и замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Объем инвестиций в проект превышает пять миллиардов рублей. Завершить строительство предприятия планируют в 2029 году. Сейчас ведется проектирование завода.
«Создание нового производства обеспечит кратное увеличение выпускаемой номенклатуры подшипниковых изделий, а также позволит освоить порядка десяти новых видов продукции», — рассказал замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Ранее RostovGazeta рассказала, как креативное пространство сделают вместо бывшего виноводочного завода в Ростове.