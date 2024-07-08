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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

К 2029 году в Ростовской области появится новый подшипниковый завод

Новый подшипниковый завод за 5 млрд рублей появится в Ростовской области

8 июля 2024, 15:05
Фото: 1MI
К 2029 году в Ростовской области появится новый подшипниковый завод
К 2029 году в Ростовской области появится новый подшипниковый завод, рассказали в правительстве региона.

Предприятие откроют в Азовском районе. Строительством нового производства займется ООО «Десятый подшипниковый завод». Соглашение об этом подписали гендиректор компании Александр Дьяченко и замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Объем инвестиций в проект превышает пять миллиардов рублей. Завершить строительство предприятия планируют в 2029 году. Сейчас ведется проектирование завода.

«Создание нового производства обеспечит кратное увеличение выпускаемой номенклатуры подшипниковых изделий, а также позволит освоить порядка десяти новых видов продукции», — рассказал замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

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