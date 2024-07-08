Президент в пятый раз посетил выставку «Россия» в Москве

Участниками встречи также стали главы Ставрополья, Рязанской области и замглавы Минстроя РФ. Президенту рассказали, что такого аналога в мире по продолжительности, содержанию и насыщенности событиями не найти. Дело в том, что на ней уже побывали 18,5 миллиона граждан. Около 99% посетителей заявили, что гордятся своей страной.