Президент в пятый раз посетил выставку «Россия» в Москве

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Президент в пятый раз приехал на выставку, которая официально завершит работу в понедельник, 8 июля. Он поговорил с сотрудниками и теми, кто участвовал в организации.
Участниками встречи также стали главы Ставрополья, Рязанской области и замглавы Минстроя РФ. Президенту рассказали, что такого аналога в мире по продолжительности, содержанию и насыщенности событиями не найти. Дело в том, что на ней уже побывали 18,5 миллиона граждан. Около 99% посетителей заявили, что гордятся своей страной.
Выставка, открывшаяся на ВДНХ 4 ноября, должна была прекратить работу в апреле, но президент выступил с инициативой продлить ее. В июле Путин подписал указ о создании национального центра «Россия», который позволит сохранить наследие выставки.
На протяжении всего периода для гостей проводили культурные мероприятия, а также была насыщенная деловая программа. Посетители могли ознакомиться с экспозициями 89 субъектов страны.
Добавим, что в первый раз президент побывал на выставке 4 декабря. Кроме того, он посещал ее 17 декабря, 23 января и 1 февраля.