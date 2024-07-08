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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Президент в пятый раз посетил выставку «Россия» в Москве

Президент в пятый раз посетил выставку «Россия» в Москве

8 июля 2024, 13:05
Фото: kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин снова совершил визит на выставку «Россия», которая проходит в столице на ВДНХ, сообщает РИА «Новости».

Президент в пятый раз приехал на выставку, которая официально завершит работу в понедельник, 8 июля. Он поговорил с сотрудниками и теми, кто участвовал в организации.

Участниками встречи также стали главы Ставрополья, Рязанской области и замглавы Минстроя РФ. Президенту рассказали, что такого аналога в мире по продолжительности, содержанию и насыщенности событиями не найти. Дело в том, что на ней уже побывали 18,5 миллиона граждан. Около 99% посетителей заявили, что гордятся своей страной.

Выставка, открывшаяся на ВДНХ 4 ноября, должна была прекратить работу в апреле, но президент выступил с инициативой продлить ее. В июле Путин подписал указ о создании национального центра «Россия», который позволит сохранить наследие выставки.

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На протяжении всего периода для гостей проводили культурные мероприятия, а также была насыщенная деловая программа. Посетители могли ознакомиться с экспозициями 89 субъектов страны.

Добавим, что в первый раз президент побывал на выставке 4 декабря. Кроме того, он посещал ее 17 декабря, 23 января и 1 февраля.

#Илья Протвинов#Общество#Россия#Москва#Выставка#ВДНХ
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