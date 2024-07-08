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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде

Стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде

8 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде

Ростовского врача не могут доставить на родину после серьезного ДТП в Таиланде

Медики в Таиланде пытаются стабилизировать состояние врача из Ростова-на-Дону, которая попала в аварию, пишет Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, медик вместе со знакомым во время дождя каталась на мотоцикле и у них отказали тормоза. Это привело к серьезной аварии и падению.

Пострадала девушка, у которой выявили обширный перелом тазовой кости, шейки бедра, нижней части позвоночника и третьего левого ребра. Сейчас медики пытаются стабилизировать ее состояние, чтобы отправить в Бангкок на операцию.

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«На это есть две причины — она не выдержит транспортировки на родину. Российские врачи не смогут оперировать в Таиланде по закону», — уточняет канал.

Фото: don_mash — ТГ

Добавим, что официальной информации об этом пока не было, она уточняется.

Ранее появилась информация, клиника потребовала четыре миллиона рублей от ростовчанки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Таиланд#Происшествия
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