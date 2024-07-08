Стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По информации канала, медик вместе со знакомым во время дождя каталась на мотоцикле и у них отказали тормоза. Это привело к серьезной аварии и падению.
Пострадала девушка, у которой выявили обширный перелом тазовой кости, шейки бедра, нижней части позвоночника и третьего левого ребра. Сейчас медики пытаются стабилизировать ее состояние, чтобы отправить в Бангкок на операцию.
«На это есть две причины — она не выдержит транспортировки на родину. Российские врачи не смогут оперировать в Таиланде по закону», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом пока не было, она уточняется.
Ранее появилась информация, клиника потребовала четыре миллиона рублей от ростовчанки.