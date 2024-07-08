В Москве гендиректор РЭО Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами 8 июля

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В рамках такого диалога Буцаев назвал именно семью значимым механизмом развития экологической культуры, так как в ней можно заложить в каждого индивида экологические привычки, которые далее будут передаваться от взрослых к детям. Чем больше семей будут культивировать экопривычки, тем быстрее удастся реализовать реформу отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и сформировать экономику замкнутого цикла на уровне всего государства в целом. Как сообщает newsnn.ru, Российский экологический оператор всегда активно поддерживает экоактивистов как из числа руководителей организаций, так и в формате целых семей.
Встреча проходила в формате чаепития. На ней Денис Буцаев рассказал о введенной в этом году номинации «Зеленой премии» «Экологическая семья», благодаря которой экологически активные семьи получат возможность презентовать себя и получить поддержку.
На встречу в формате чаепития прибыли семья Гуляевых из Череповца, семья Чистопашиных из Северной столицы и семья Дординых из Новокузнецка.
Андрей Гуляев — экоактивист, путешественник, основатель и руководитель общественного некоммерческого негосударственного проекта по озеленению Череповца «Народная роща», председатель регионального отделения всероссийского экологического движения «Экосистема». Он явился на встречу с дочерьми Миладой (9 лет) и Яромилой (11 лет).
Алексей Чистопашин — социальный предприниматель, экоблогер, разработчик онлайн-курсов, экологический спикер. Он прибыл на чаепитие с супругой Александрой и детьми Иваном (9 лет), Дарией (13 лет) и Христиной (16 лет).
Вадим Дордин — руководитель проектов в экоцентре «ГАЗОН», организатор экологических акций и мероприятий, который ранее участвовал в проекте «Эконаставники» и сумел победить в конкурсе «Семья. Экология. Культура» регионального масштаба. Он представил на чаепитии свою семью — супругу Анну, сыновей Глеба (6 лет) и Григория (4 года).
Помимо чаепития для участников также устроили экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза» и организовали химический мастер-класс.