В Москве гендиректор РЭО Денис Буцаев встретился с семьями-экоактивистами 8 июля

В рамках такого диалога Буцаев назвал именно семью значимым механизмом развития экологической культуры, так как в ней можно заложить в каждого индивида экологические привычки, которые далее будут передаваться от взрослых к детям. Чем больше семей будут культивировать экопривычки, тем быстрее удастся реализовать реформу отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и сформировать экономику замкнутого цикла на уровне всего государства в целом. Как сообщает newsnn.ru, Российский экологический оператор всегда активно поддерживает экоактивистов как из числа руководителей организаций, так и в формате целых семей.