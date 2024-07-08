В Ростове сцену для гала-концерта ко Дню города установят над водой

Индивидуальный предприниматель, который будет выполнять заказ, должен установить сцену до 12 сентября. Ширина подмосток составит 25 метров, а высота — почти два метра. Конструкция сцены будет выполнена из стальных оцинкованных модульных лесов и щитов с антискользящим покрытием. Опоры сценического комплекса будут уходить на дно реки Дон.