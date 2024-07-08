В Ростове сцену для гала-концерта ко Дню города установят над водой

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В этом году сцену для гала-концерта в Ростове установят на левом берегу над водой. На реализацию идеи потратят 14,3 миллиона рублей.
Индивидуальный предприниматель, который будет выполнять заказ, должен установить сцену до 12 сентября. Ширина подмосток составит 25 метров, а высота — почти два метра. Конструкция сцены будет выполнена из стальных оцинкованных модульных лесов и щитов с антискользящим покрытием. Опоры сценического комплекса будут уходить на дно реки Дон.
Помимо этого в Левобережном парке установят больше двух сотен экранов. От подрядчика также требуется предоставить дизельные электростанции.
Ранее стало известно, как украсят Ростов ко Дню города.