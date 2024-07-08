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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Сцену для гала-концерта ко Дню города в Ростове установят в Левобережном парке за 14 миллионов рублей

В Ростове сцену для гала-концерта ко Дню города установят над водой

8 июля 2024, 17:01
Фото: rostovgazeta.ru
Сцену для гала-концерта ко Дню города в Ростове установят в Левобережном парке за 14 миллионов рублей
Сцену для гала-концерта ко Дню города в Ростове установят в Левобережном парке за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

В этом году сцену для гала-концерта в Ростове установят на левом берегу над водой. На реализацию идеи потратят 14,3 миллиона рублей.

На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей
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Индивидуальный предприниматель, который будет выполнять заказ, должен установить сцену до 12 сентября. Ширина подмосток составит 25 метров, а высота — почти два метра. Конструкция сцены будет выполнена из стальных оцинкованных модульных лесов и щитов с антискользящим покрытием. Опоры сценического комплекса будут уходить на дно реки Дон.

Помимо этого в Левобережном парке установят больше двух сотен экранов. От подрядчика также требуется предоставить дизельные электростанции.

Ранее стало известно, как украсят Ростов ко Дню города.

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