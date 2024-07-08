В Ростове жителей и заводы оставили без света, а на дорогах гибнут дети

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Власти Ростовской области сообщили о введении графика временного отключения электричества. Причиной назвали перегруз в электрических сетях высокого напряжения из-за аномальной жары. Ранее веерные отключения вводили в Ростовской области в субботу, 6 июля.
График временного отключения света должны соблюдать все сетевые организации. Свет может пропадать в домах от 1,5 до 4 часов. Частично оказались обесточены потребители во всех районах области.
Также власти приняли решение частично ограничивать подачу электричества местным предприятиям. Это, по соображениям чиновников, позволит минимизировать риски отключений в домах местных жителей. При этом новые меры не должны повлиять на работу самих производств.
В управлении Россельхознадзора рассказали о проверке качества питания в военных частях Ростовской области и в одном из училищ связи. Из восьми взятых образцов шесть не соответствовали стандартам качества.
Так, в пробе молока от «Маслосырзавода Славянский» нашли растительные масла. В твороге, сметане и сливочном масле от различных производителей обнаружили нарушения соотношений метиловых эфиров жирных кислот. Одно из предприятий-поставщиков оказалось несуществующим.
Также в надзорном ведомстве рассказали, что консервах от «Объединенного мясоперерабатывающего завода» обнаружили препараты. В колбасе от «Армавирского мясоконсервного комбината» находились антибиотики и ДНК курицы, хотя эти составляющие не были заявлены производителем.
В Госавтоинспекции региона рассказали, что за первые шесть месяцев 2024 года в области произошло 161 ДТП, в котором погибли 12 детей и пострадали еще 166 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий с участием детей составил 30%.
Инспекторы отмечают, что 11 ДТП случились в несовершеннолетними водителями мототранспорта. Все они пострадали. С участием детей-пассажиров произошло 77 аварий, в них семь несовершеннолетних погибли и 83 пострадали. Дети-пешеходы в этом году стали участниками ДТП 65 раз. В двух случаях несовершеннолетние погибли. С участием детей-велосипедистов произошло семь ДТП.
В ГИБДД также обратили внимание, что в 70% случаев аварий виновниками были не дети, а взрослые.