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Published Сегодня, 14:26

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Updated Сегодня, 14:28

Главные новости Ростовской области 8 июля

В Ростове жителей и заводы оставили без света, а на дорогах гибнут дети

8 июля 2024, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области 8 июля
График временного отключения света ввели в Ростовской области, тем временем в воинских частях нашли фальсифицированные продукты, а в ГИБДД поделились неутешительной статистикой аварий с участием детей.

Веерные отключения света

Власти Ростовской области сообщили о введении графика временного отключения электричества. Причиной назвали перегруз в электрических сетях высокого напряжения из-за аномальной жары. Ранее веерные отключения вводили в Ростовской области в субботу, 6 июля.

График временного отключения света должны соблюдать все сетевые организации. Свет может пропадать в домах от 1,5 до 4 часов. Частично оказались обесточены потребители во всех районах области.

Также власти приняли решение частично ограничивать подачу электричества местным предприятиям. Это, по соображениям чиновников, позволит минимизировать риски отключений в домах местных жителей. При этом новые меры не должны повлиять на работу самих производств.

Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям
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Фальсификат в воинских частях

В управлении Россельхознадзора рассказали о проверке качества питания в военных частях Ростовской области и в одном из училищ связи. Из восьми взятых образцов шесть не соответствовали стандартам качества.

Так, в пробе молока от «Маслосырзавода Славянский» нашли растительные масла. В твороге, сметане и сливочном масле от различных производителей обнаружили нарушения соотношений метиловых эфиров жирных кислот. Одно из предприятий-поставщиков оказалось несуществующим.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что консервах от «Объединенного мясоперерабатывающего завода» обнаружили препараты. В колбасе от «Армавирского мясоконсервного комбината» находились антибиотики и ДНК курицы, хотя эти составляющие не были заявлены производителем.

В воинских частях в Ростовской области нашли фальсифицированные продукты
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Рост числа ДТП с детьми

В Госавтоинспекции региона рассказали, что за первые шесть месяцев 2024 года в области произошло 161 ДТП, в котором погибли 12 детей и пострадали еще 166 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий с участием детей составил 30%.

Инспекторы отмечают, что 11 ДТП случились в несовершеннолетними водителями мототранспорта. Все они пострадали. С участием детей-пассажиров произошло 77 аварий, в них семь несовершеннолетних погибли и 83 пострадали. Дети-пешеходы в этом году стали участниками ДТП 65 раз. В двух случаях несовершеннолетние погибли. С участием детей-велосипедистов произошло семь ДТП.

В ГИБДД также обратили внимание, что в 70% случаев аварий виновниками были не дети, а взрослые.

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