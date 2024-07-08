В Ростовской области в ДТП погибли 12 детей

Инспекторы отмечают, что 11 ДТП случились в несовершеннолетними водителями мототранспорта. Все они пострадали. С участием детей-пассажиров произошло 77 аварий, в них семь несовершеннолетних погибли и 83 пострадали. Дети-пешеходы в этом году стали участниками ДТП 65 раз. В двух случаях несовершеннолетние погибли. С участием детей-велосипедистов произошло семь ДТП.