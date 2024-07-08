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Updated Сегодня, 12:48

Фото для иллюстрации

В Ростовской области в ДТП погибли 12 детей

8 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Число аварий с участием несовершеннолетних выросло на 30% в Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

За первые шесть месяцев 2024 года в области произошло 161 ДТП, в которых погибли 12 детей и пострадали еще 166 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий с участием детей составил 30%.

Инспекторы отмечают, что 11 ДТП случились в несовершеннолетними водителями мототранспорта. Все они пострадали. С участием детей-пассажиров произошло 77 аварий, в них семь несовершеннолетних погибли и 83 пострадали. Дети-пешеходы в этом году стали участниками ДТП 65 раз. В двух случаях несовершеннолетние погибли. С участием детей-велосипедистов произошло семь ДТП.

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В ГИБДД также обратили внимание, что в 70% случаев аварий виновниками были не дети, а взрослые.

На днях два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#ДТП#Транспорт#Авария#Происшествия
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