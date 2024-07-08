В Ростовской области в ДТП погибли 12 детей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
За первые шесть месяцев 2024 года в области произошло 161 ДТП, в которых погибли 12 детей и пострадали еще 166 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий с участием детей составил 30%.
Инспекторы отмечают, что 11 ДТП случились в несовершеннолетними водителями мототранспорта. Все они пострадали. С участием детей-пассажиров произошло 77 аварий, в них семь несовершеннолетних погибли и 83 пострадали. Дети-пешеходы в этом году стали участниками ДТП 65 раз. В двух случаях несовершеннолетние погибли. С участием детей-велосипедистов произошло семь ДТП.
В ГИБДД также обратили внимание, что в 70% случаев аварий виновниками были не дети, а взрослые.
На днях два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области.