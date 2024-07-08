rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Веерные отключения электричества ввели в Ростове из-за жары

Веерные отключения электричества ввели в Ростове из-за жары

8 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Веерные отключения электричества ввели в Ростове из-за жары
В Ростове-на-Дону ввели график временного отключения электроэнергии, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что в Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Теперь подобного сценария пытаются не допустить в Ростове.

Для этого ввели график временного отключения света, который должны соблюдать все сетевые организации. Обычно подобные меры вводятся на период от 1,5 до 4 часов.

Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям
Узнать подробнее

«Частично обесточены потребители во всех районах города. Прошу вас проявить терпение», — прокомментировал Логвиненко.

Ранее власти в регионе из-за сложившихся проблем стали ограничивать подачу электричества местным компаниям.

Добавим, что проблемы с электроэнергией в регионе из-за жаркой погоды возникают не первый день.

Читайте также:
Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальтГрафик временного отключения электричества отменили в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключения электричества#Жара
Подпишитесь
В Ростовской области в ДТП погибли 12 детей
Сегодня, 12:30
Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей
Сегодня, 12:23
Бастрыкин отреагировал на отсутствие воды в части Ростовской области с июня
Сегодня, 11:22
Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области
Сегодня, 11:01
Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары
Сегодня, 09:39