Веерные отключения электричества ввели в Ростове из-за жары

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Он рассказал, что в Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Теперь подобного сценария пытаются не допустить в Ростове.
Для этого ввели график временного отключения света, который должны соблюдать все сетевые организации. Обычно подобные меры вводятся на период от 1,5 до 4 часов.
«Частично обесточены потребители во всех районах города. Прошу вас проявить терпение», — прокомментировал Логвиненко.
Ранее власти в регионе из-за сложившихся проблем стали ограничивать подачу электричества местным компаниям.
Добавим, что проблемы с электроэнергией в регионе из-за жаркой погоды возникают не первый день.