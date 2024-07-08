Власти Ростова разрешили застройщику распланировать территорию рядом с рощей СКА

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Разрешение на планирование территории администрация Ростова выдала застройщику «СМУ-5». Готовить документацию он будет в течение года.
Участок под планирование расположен рядом с рощей СКА — между переулком Обским, улицей Казахской, переулком Беломорским и улицей Комбайностроителей. Сейчас там располагаются малоэтажные многоквартирные дома. Площадь участка составляет 31,46 гектара.
Деталей о том, что именно хотят построить рядом с рощей, в документе властей нет.