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Фото для иллюстрации

Власти Ростова разрешили застройщику распланировать территорию рядом с рощей СКА

8 июля 2024, 15:21
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
31 гектар земли распланируют рядом с рощей СКА в Ростове, следует из документов на сайте городской управы.

Разрешение на планирование территории администрация Ростова выдала застройщику «СМУ-5». Готовить документацию он будет в течение года.

Участок под планирование расположен рядом с рощей СКА — между переулком Обским, улицей Казахской, переулком Беломорским и улицей Комбайностроителей. Сейчас там располагаются малоэтажные многоквартирные дома. Площадь участка составляет 31,46 гектара.

Деталей о том, что именно хотят построить рядом с рощей, в документе властей нет.

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Ранее сообщалось, что в Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста.

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