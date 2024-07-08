Власти Ростова заявили о возобновлении нормальной подачи электричества в городе

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
После согласования постепенного возобновления подачи электричества сетевые компании Ростова приступили к работе. В скором времени, если верить сообщениям властей, электроэнергия будет подаваться в городе в нормальном режиме.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что в случае возникновения аварий при подключении домов бригады энергетиков «незамедлительно приступят к их устранению».
Причиной перебоев со светом в последние дни власти называют аномальную жару, установившуюся в Ростовской области.