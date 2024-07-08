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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Федеральный оператор согласовал постепенное возобновление подачи электроэнергии

Власти Ростова заявили о возобновлении нормальной подачи электричества в городе

8 июля 2024, 16:08
Фото: 1MI
Федеральный оператор согласовал постепенное возобновление подачи электроэнергии
Федеральный оператор согласовал постепенное возобновление подачи электроэнергии, сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

После согласования постепенного возобновления подачи электричества сетевые компании Ростова приступили к работе. В скором времени, если верить сообщениям властей, электроэнергия будет подаваться в городе в нормальном режиме.

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Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что в случае возникновения аварий при подключении домов бригады энергетиков «незамедлительно приступят к их устранению».

Причиной перебоев со светом в последние дни власти называют аномальную жару, установившуюся в Ростовской области.

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