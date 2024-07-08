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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям

Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям

8 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям
В Ростовской области приняли решение частично ограничивать подачу электричества местным предприятиям, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что из-за сильной жары в регионе происходят отключения света. По словам губернатора, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются.

«Не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», — уточнил глава региона.

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Он добавил, что начали вводить ограничения для предприятий. Это позволит минимизировать риски отключений в домах жителей.

При этом новые меры не должны повлиять на работу компаний.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Электричество#Жара
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