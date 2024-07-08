Власти Ростовской области начали ограничивать подачу электричества предприятиям

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что из-за сильной жары в регионе происходят отключения света. По словам губернатора, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются.
«Не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», — уточнил глава региона.
Он добавил, что начали вводить ограничения для предприятий. Это позволит минимизировать риски отключений в домах жителей.
При этом новые меры не должны повлиять на работу компаний.
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