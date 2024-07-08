Власти Ростовской области назвали причины проблем с электроснабжением в регионе

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Выяснилось, что причиной проблем с энергоснабжением стало аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, а также плановый ремонт одного из блоков АЭС, аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.
«Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная», — констатировали в правительстве Ростовской области.
Для нормализации ситуации в регионе прекратили все плановые ремонты на генерирующем оборудовании, а также выполнили работы по запитке отдельных районов Ростовской энергосистемы от смежных областей.
«До конца суток должны быть завершены работы на Новочеркасской ГРЭС и работы по восстановлению электроснабжения в Таганроге и Неклиновском районе», — заверили власти.
Чтобы не допускать таких ситуаций впредь, готовятся предложения по строительству магистральных объектов электросетей.
Несколькими часами ранее власти Ростова заявили о возобновлении нормальной подачи электричества в городе.