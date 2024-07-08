Власти Ростовской области назвали причины проблем с электроснабжением в регионе

Выяснилось, что причиной проблем с энергоснабжением стало аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, а также плановый ремонт одного из блоков АЭС, аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.