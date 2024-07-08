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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Власти Ростовской области назвали причины проблем с электроснабжением в регионе

Власти Ростовской области назвали причины проблем с электроснабжением в регионе

8 июля 2024, 17:33
Фото: pxhere.com
Власти Ростовской области назвали причины проблем с электроснабжением в регионе
Меры по стабилизации ситуации с энергообеспечением Ростовской области обсудили на совещании у губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выяснилось, что причиной проблем с энергоснабжением стало аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, а также плановый ремонт одного из блоков АЭС, аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.

«Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная», — констатировали в правительстве Ростовской области.

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Для нормализации ситуации в регионе прекратили все плановые ремонты на генерирующем оборудовании, а также выполнили работы по запитке отдельных районов Ростовской энергосистемы от смежных областей.

«До конца суток должны быть завершены работы на Новочеркасской ГРЭС и работы по восстановлению электроснабжения в Таганроге и Неклиновском районе», — заверили власти.

Чтобы не допускать таких ситуаций впредь, готовятся предложения по строительству магистральных объектов электросетей.

Несколькими часами ранее власти Ростова заявили о возобновлении нормальной подачи электричества в городе.

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