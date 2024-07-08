Врача из Ростова не берутся оперировать медики в Таиланде

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Ростовчанка работает на родине врачом-терапевтом. В Таиланд она отправилась на отдых. Девушка попала в серьезное ДТП на мотобайке. У нее множественные переломы конечностей, раздроблены тазобедренные кости и повреждены внутренние органы. Она рассказывает, что чувствует шевеление сломанных костей.
Врачи в Таиланде не хотят брать ответственность за сложную операцию, которая необходима девушке. Помочь вызвался врач частной клиники. Операция назначена на 10 июля.
Ростовчанка рассказывала, что врачи в Таиланде за каждый новый укол с обезболивающим препаратом просят все больше денег, а стоимость всей операции составляет четыре миллиона рублей.