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Updated Сегодня, 17:19

Фото для иллюстрации

Врача из Ростова не берутся оперировать медики в Таиланде

8 июля 2024, 17:19
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
Туристка из Ростова с невыносимыми болями ждет операцию в Таиланде, пишет «Московский комсомолец».

Ростовчанка работает на родине врачом-терапевтом. В Таиланд она отправилась на отдых. Девушка попала в серьезное ДТП на мотобайке. У нее множественные переломы конечностей, раздроблены тазобедренные кости и повреждены внутренние органы. Она рассказывает, что чувствует шевеление сломанных костей.

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Врачи в Таиланде не хотят брать ответственность за сложную операцию, которая необходима девушке. Помочь вызвался врач частной клиники. Операция назначена на 10 июля.

Ростовчанка рассказывала, что врачи в Таиланде за каждый новый укол с обезболивающим препаратом просят все больше денег, а стоимость всей операции составляет четыре миллиона рублей.

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