Врача из Ростова не берутся оперировать медики в Таиланде

Ростовчанка работает на родине врачом-терапевтом. В Таиланд она отправилась на отдых. Девушка попала в серьезное ДТП на мотобайке. У нее множественные переломы конечностей, раздроблены тазобедренные кости и повреждены внутренние органы. Она рассказывает, что чувствует шевеление сломанных костей.